Experts: dít worden de drankjes die iedereen drinkt in 2020

Afgelopen jaar zaten we op het terras en in het café massaal aan de gin-tonics. Maar in 2020 zullen we vooral deze drankjes gaan bestellen.

Britse expert voorspellen de dranktrends voor 2020:

Advertentie

Koffie en alcohol

Hoewel de Espresso Martini al jaren favoriet is, zullen we komend jaar koffie met bier of sterke drank gaan drinken. Zo bestaan er biertjes met groene koffiebonen en verwachten de experts dat alcoholische koffiecocktails een trend gaan worden.

Oostenrijkse wijn

Oostenrijkse wijn staat op 9 van de 10 ‘meest toonaangevende wijnlijsten’ voor volgend jaar. Oostenrijk staat misschien het best bekend om de witte wijn, Grüner Veltliner, maar ook andere wijnen zullen in Nederland steeds populairder worden.

Pink prosecco

De Pink Prosseco wordt misschien wel de grootste hit van 2020. Alleen door de kleur zit dit drankje er feestelijk uit! De verkoop loopt in Engeland en de Verenigde Staten nu al als een tierelier, wat waarschijnlijk komt door de kleur van het drankje.

Laag in calorieën

Gezond leven is een echte trend tegenwoordig, daarom gaan de experts er vanuit dat we in 2020 op zoek gaan naar hippe, lekkere drankjes die zo min mogelijk calorieën bevatten.

Wodka met spuitwater is al een tijdje populair, aangezien het weinig calorieën bevat. Maar volgens de experts gaan we in 2020 massaal over op de Hard Seltzer. Dit is een alcoholisch drankje dat koolzuurhoudend water, alcohol en vaak een fruitsmaak bevat. De alcohol wordt gemaakt door suiker of gemoute gerst te vergisten. Het vrolijke drankje verovert langzaam Europa.

Zoveel procent van de Nederlanders is een ‘riskante drinker’:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock