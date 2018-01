Waarom meer dan 3 koppen koffie drinken niet goed is voor je decolleté

Als je dol bent op een bakje zwart goud in de ochtend: let dan even op.

Want teveel koffie zou niet al te best zijn voor je borsten. Want van meer dan 3 of 4 koppen per dag zouden je borsten weleens kleiner kunnen worden.

Doe maar een bakkie

Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen die zijn onderzocht een speciaal gen bij zich draagt. Dit gen zorgt ervoor dat koffie invloed heeft op de omvang van de buste. Van de 300 onderzochte vrouwen die meer dan 3 koppen pleur per dag dronken, was de buste wat gekrompen. Natuurlijk spelen er nog een heleboel andere factoren mee als we het hebben over cupmaten, maar tóch. Wie weet dat laatste kopje op een dag even laten staan. Tenzij je graag een maatje kleiner wilt, natuurlijk.

Bron: Fem Fem. Beeld: iStock