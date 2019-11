Droge en taaie tortilla’s? Dankzij dit trucje krijg je ze binnen een handomdraai weer soepel

Zodra je een pak tortilla’s hebt geopend is het verstandig om ze zo snel mogelijk op te eten: de pannenkoekjes worden namelijk ontzettend snel taai. Gelukkig bestaat er een handig trucje om dit in het vervolg te voorkomen!

In slechts 60 seconden kun je je tortilla’s weer heerlijk mals krijgen en het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn 4 vellen keukenrol, wat water én een magnetron.

Advertentie

Zo werkt het

Het werkt eigenlijk heel simpel: maak de velletjes keukenpapier vochtig en wikkel deze om je stapel droge tortilla’s heen. Stop het geheel vervolgens zo’n 30 seconden in de magnetron. Klaar? Haal ze er dan heel voorzichtig uit. Pak je stapeltje langzaam uit en je zal voelen dat ze weer lekker soepel aanvoelen en niet meer kurkdroog.

Iets te nat?

Heb je iets te veel water gebruikt op je keukenpapier en zijn je tortilla’s nu zeiknat? Geen paniek: wikkel ze even in wat met aluminiumfolie en stop ze daarna in een voorverwarmde oven van 180 graden. Laat ze hier zo’n 10 minuten in liggen en je tortilla komen er weer droog uit. Mocht je ze nu weer iets té droog vinden, kun je gewoon het trucje van hierboven herhalen. Succes!

Op zoek naar een lekker recept met wraps? In deze video kun je zien hoe je binnen 20 minuten een heerlijke wraptaart met kip en pesto op tafel kunt zetten:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle eten. Beeld: iStock