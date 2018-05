Droombaan gevonden: je kunt nu betaald (!) toetjes proeven

Het weekend kan ons niet beter beginnen, want we hebben zojuist onze nieuwe droombaan gevonden: betaald toetjes proeven voor Campina.

Goed, de baan gaat niet helemaal goed samen met je dieet, maar je kunt niet alle principes naleven, toch?

De functie

FrieslandCampina heeft een vacature uitgezet om alle aardbei-, banaan- en chocoladejolijt eens aan de test te onderwerpen of het net zo lekker is als wat we al van ze gewend zijn. Als jij de gelukkige bent die de functie mag uitvoeren, mag je geen voedselallergieën of -intoleranties hebben, geen afkeer hebben van zuivelproducten (maar ja, wie heeft dat nu?) en mag je de producten niet alleen beoordelen met ‘lekker’ of ‘vies’. Wees dus creatief.

Wat schuift ‘t

Naast dat je je buikje rond mag eten met allerlei lekkers, ontvang je een uurloon van €12,82. En is Wageningen iets te ver rijden voor jou? Dan ontvang je er een reiskostenvergoeding bovenop van €0,19 per kilometer. Het kan voor ons niet meer beter worden.

Solliciteren

Kun je niet meer wachten om de stukjes stracciatella tot het uiterste te testen? Solliciteer door je mail te sturen naar recruitmentfc@startpeople.nl. Succes!

Een echte zoetekauw? Probeer deze frozen yoghurt cupcakes dan ook eens:

Bron: beautify.nl. Beeld: iStock.