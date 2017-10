Zo ziet de duurste donut van de wereld eruit

Een donut waar je 85 (!) euro voor neer moet tellen. En óf die bestaat. Het is een plaatje.

Maak kennis met de Golden Christal Ube. Volgens het Amerikaanse programma Secret Lives of the Super Rich de duurste donut ooit.

In bovenstaande video zie je hoe je een overheerlijke Maltesers-taart maakt!

Goud

Waarom dit zoete rondje deeg zoveel kost? Nou, zowel in het deeg als het glazuur is kristalchampagne verwerkt. Zo’n fles champagne alleen al kost een riante 200 dollar. Maar naast die champagnesmaak van de donut, zorgt vooral de topping voor het fikse prijskaartje: de donut is namelijk voorzien van 24 karaats eetbaar goud. Het duurt zo’n 2 uur voordat 1 Golden Christal Ube in elkaar is geflanst.