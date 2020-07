Bij de thee of als dessert: Earl Grey-muffins uit eigen oven

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine en grote dingen in zijn leven. Deze week: mannelijk zelfmedelijden.

Ik rijd al vele decennia paard, maar pas onlangs was het zover: ik viel er vanaf. We reden op een landweggetje toen er ineens van een ander landweggetje een auto aan kwam rijden, waar helemaal geen auto’s mogen rijden. Mijn paard schrok en ik donderde naar beneden. Mijn hoofd kwam terecht op een tamelijk scherpe steen. Mijn hoofd begon hevig te bloeden. Ik had ineens nogal veel te doen.

Paard kalmeren. De vrouw die achter het stuur