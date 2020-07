Gespot: de eerste pepernoten liggen alweer in de schappen

Het is mid-zomer maar volgens sommigen kun je niet vroeg genoeg beginnen. En dus liggen in Almelo de pepernoten alweer in de schappen van de Plus. De eigenaar vind het vermakelijk. “De reacties zijn goud waard.”

Ieder jaar weer maakt de Plus-vestiging bij het stadion in Almelo er een sport van om als eerste de pepernoten in de winkel te hebben. En dat is dit jaar zeker gelukt. Het is hartje zomer als er in juli de eerste pakken al in de schappen verschijnen.

Mopperen

De supermarkt laat aan het AD weten dat klanten erg verschillend reageren op de stunt. “De reacties zijn goud waard. De één staat te glimlachen bij het schap, de ander loopt enorm te mopperen”, laat supermarkteigenaar Rob Brughuis weten. Maar hij ziet vooral in hoe belangrijk dit kan zijn voor de supermarkt. “Het doet in ieder geval iets, dat is goed als lokale ondernemer”, vertelt hij dan ook. “Dan hebben de mensen het op een verjaardag toch weer over je.”