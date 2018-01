Eet je fit met deze vitamines

Heb je goede voornemens om fit te worden (en te blijven)?



Vitamine A

Vitamine A zorgt voor een gezonde huid, en stimuleert de groei en vernieuwing van de cellen. De huishouding van je cellen wordt geregeld door deze vitamine. Pas wel op dat je geen overdosis van vitamine A krijgt, dit kan erg gevaarlijk zijn.

Je vindt het in:

vlees

kaas

gekookt ei

melk

Vitamine B

B-vitamines spelen een belangrijke rol in de stofwisseling. Er zijn verschillende types B-vitamines, met elk een eigen functie.

Je vindt het in:

gekookt ei

mango

spinazie

zalm

Vitamine C

Vitamine C zorgt voor een goede weerstand. Ook bevordert vitamine C de opname van ijzer.

Je vindt het in:

citrusvruchten

broccoli

kiwi

rode paprika

Vitamine D

Vitamine D wordt niet voor niets de zonnevitamine genoemd: zonlicht stimuleert immers de aanmaak van vitamine D. Het zorgt voor sterke botten en tanden.

Je vindt het in:

ei

zalm

melk

sardines

Vitamine E

Deze vitamine versterkt het afweersysteem en verkleint de kans op hart- en vaatziekten.

Je vindt het in:

spinazie

boerenkool

noten

kiwi

IJzer

Ijzer ondersteunt ons immuunsysteem en draagt bij tot een fit en energiek gevoel.

Je vindt het in:

rundvlees

spinazie

cashewnoten

kidneybonen

Magnesium

Magnesium is nodig voor de energiestofwisseling in ons lichaam, de overdracht van zenuwprikkels en het goed functioneren van de spieren.

Je vindt het in:

banaan

fondantchocolade

amandelen

koolvis

Bron: Libelle Lekker BE. Beeld: iStock.