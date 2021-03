De paasbrunch opfleuren? Déze bloemen zijn eetbaar (en deze niet!)

Komende nacht gaat de zomertijd in. Dat betekent dat we een uurtje korter slapen, maar overdag weer tot later van de zon kunnen genieten. Fijn, maar waarom werd dit eigenlijk ooit bedacht?

Dat zit zo.

Echte tijd

De ‘echte tijd’ is eigenlijk de wintertijd. De zomertijd werd namelijk door iemand bedacht. Dat gebeurde zo’n honderd jaar geleden, in 1907. De Brit William Willet kwam met het idee. Maar pas in 1916, tijdens de eerste wereldoorlog, werd de klok voor het eerst een uur vooruitgezet. Ook in Nederland. Maar in 1943 werd dit weer afgeschaft.

Zomertijd

Waarom hebben we nu dan toch de zomertijd? In de jaren ’70 moest er energie bespaard worden. Er was namelijk een grote oliecrisis in de wereld. Door de zomertijd opnieuw in te voeren, zou het overdag langer licht zijn. Daardoor hoeft het licht in huizen pas later aan te gaan. Hierdoor gebruik je minder energie.