De nieuwste eettrend: hummus als toetje

Een dikke laag romige hummus op brood of een royale schep bij je maaltijd: wij kunnen er geen genoeg van krijgen.

Maar hummus als toetje? Dáár waren we nog niet opgekomen. Dankzij het Amerikaanse bedrijf Delighted By Hummus is zoete hummus vanaf nu echter een feit, in smaken als brownie en vanille. Klinkt gek? Niet wanneer je ontdekt dat gemalen kikkererwten – wat de basis van hummus is – zich ook perfect lenen voor zoete gerechten.

Zoete hummus

Voor wie al begint te gruwelen bij de gedachte om een dip met knoflook als toetje te eten: geen zorgen.

Aan de basis van hummus, gemalen kikkererwten, wordt bijvoorbeeld cacaopoeder, suiker en vanille toegevoegd. De smaak van de erwten is nergens mee te bekennen; die van chocolade des te meer.

Variant op cookie-dough

De romige textuur doet denken aan niets minder dan cookie-dough, maar dan nét even gezonder. Dat vraagt om hummus-experimenten! Wat dacht je van een zoete laag hummus op je zelfgebakken taarten? Of als glazuur op je brownies? Gewoon zo oplepelen mag natuurlijk ook. Helaas is de hummus voorlopig alleen nog in Amerika verkrijgbaar, maar: zelf maken is heel eenvoudig. Wij vonden dit heerlijke recept voor snicker-hummus (en geloof ons: dit wil je vanavond nog maken).