Elke dag een ei eten zou de kans op déze ziekten verlagen

Of je ‘m nu gekookt, gepocheerd, of liever gebakken eet: elke dag een eitje eten zou aardig wat voordelen hebben voor je gezondheid.

Dat blijkt uit een grootschalig Chinees onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Heart.

Over hoe goed (of juist niet) eieren voor je zijn is al veel geschreven. Sommige bronnen beweren dat het eten van te veel eieren je cholesterol zou laten stijgen. Andere onderzoeken tonen juist aan dat het regelmatig eten van eieren een gúnstig effect op je cholesterol heeft.

Elke dag een ei

Voor het Chinese onderzoek werden de gegevens van zo’n 400.000 Chinezen onderzocht. Wat blijkt? Mensen die dagelijks een ei eten, hebben in vergelijking met mensen die juist helemaal geen eieren eten 18 procent minder kans om te overlijden als gevolg van een hart- of vaatziekte. Denk hierbij aan een hartaanval of beroerte. En je hebt over het algemeen 11 procent minder kans om een hart- of vaatziekte te krijgen.

Conclusie

Van de groep die eieren at, tikte 13 procent dagelijks een eitje. De onderzoekers hielden beide groepen negen jaar lang in de gaten. De conclusie is verrassend te noemen: de groep mensen die helemaal geen eieren aten, kreeg vaker een hart- of vaatziekte.

Voedingscentrum

Wij vragen ons af: wat zegt het Voedingscentrum hier eigenlijk over? Betekent dit dat we prima elke dag een ei (of zelfs meer) kunnen eten? Het advies volgens de Schijf van vijf is maximaal drie eieren per week: dit omdat de eierdooier een negatieve invloed zou kunnen hebben op het cholesterolgehalte. We zijn er nog niet, dus…

Klein versus groot onderzoek

Canqing Yu, medeauteur van de studie, zegt hier het volgende over: “Onderzoeken die beweren dat eigeel de kans op hart- en vaatziekten vergroot, zijn vaak klein van omvang en daarom kan niet worden aangetoond dat er een negatieve relatie bestaat tussen eieren en een verhoogd cholesterolgehalte.”

Er is nog een kleine kanttekening: de onderzoekers benadrukken wel dat het een observerende studie betreft, niet alle risicofactoren op hart- en vaatziekten zijn hierin meegenomen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: CNN, Voedingscentrum. Beeld: iStock