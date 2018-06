Eitje pocheren? Dat doe je vanaf nu gewoon in de magnetron

Misschien eten we een eitje wel het liefst gepocheerd. Een sneetje zuurdesem, zalm en avocado; niéts meer aan doen. Maar een ei perfect pocheren is zo makkelijk nog niet.

Het komt aan op de perfecte temperatuur, een goede draaikolk creeëren en wel of juist niet een scheutje azijn aan het water toevoegen. En dan nog is de kans groot dat het alsnog mislukt en je eindigt met een sliertenbrij in de pan en een half ei. Kortom: gedoe.

Magnetron

Dat kan een stuk makkelijker. Je kan een ei pocheren in de jawel, magnetron en dan is het ook nog eens binnen 90 seconden gepiept. Het enige wat je nodig hebt is een ei (d’oh), een mok, een half theelepeltje azijn en 1/3 tot een half kopje water.

Mengsel

Je begint door het azijn en het water in een mok te doen en dat goed met elkaar te mengen. Daarna breek je het ei in de mok en zorg je ervoor dat die helemaal wordt opgenomen in het mengsel. Daarna zet je de mok in de magnetron en dek je die af met een klein bord of een schoteltje.

Controleren

Je zet de magnetronstand op medium tot sterk en dan laat je het ei 60 seconden koken. Daarna verwijder je het schoteltje om het ei te controleren. Als ‘ie nog niet helemaal goed is, kan je het ei nog 20 seconden opwarmen. Met een schuimspaan giet je het water af uit de mok. Daarna leg je het ei op je bagel, boterham of burger. Tada!

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: The Independent. Beeld: iStock