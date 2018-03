Waarom je elke dag broccoli zou moeten eten - óók als je er niet van houdt

De broccoli ziet er met zijn knallend groene jasje niet alleen übergezond uit, hij ís het ook. Als je kijkt naar wat er allemaal aan voedingsstoffen in broccoli zit, kom je er eigenlijk niet onderuit: je zou ‘m elke dag moeten eten.

De statistieken

Uit 1 cup broccoli (dat is ongeveer 90 gram) haal je:

Gezondheidsvoordelen

Waar het allemaal goed voor is:

Broccoli bereiden

Hoe je broccoli precies eet maakt ook nog uit: als je broccoli te lang kookt verdwijnen de voedingsstoffen als vitamine C. Gekookte broccoli bevat maar 40% van de voordelen van rauwe groente.

Maar wanneer eet je nou rauwe broccoli? Tip: broccoli is niet alleen de perfecte vervanger voor rijst en aardappelen (wist je dat ze bijvoorbeeld in de meeste grote supermarkten tegenwoordig broccolirijst verkopen?), maar ook ideaal om sauzen mee te verdikken in plaats van maïzena.