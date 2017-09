Waarom je elke week pasta zou moeten eten

Het is geen verrassing: in Italië zijn ze dol op alles wat met pasta te maken heeft.

En daar hebben ze groot gelijk in.

Lekker doen

Want elke week pasta (of elke dag?) eten is eigenlijk best goed voor je. Zo bestaat er een heus pastadieet waarbij je 7 dagen pasta eet per week. Het gaat dan om de lunchmaaltijd: je eet elke dag volkoren pasta met een magere saus tussen de middag. Hierdoor zit je voller dan door bijvoorbeeld een salade en daardoor heb je aan het eind van de middag minder trek in een (ongezond) tussendoortje.

Kost niets

Je zou door het zogeheten Mediterraanse dieet zelfs kunnen afvallen. Niks geen flauwe sapjes en enkel water: mensen die juist vooral pasta aten vielen in een jaar tijd behoorlijk af. Ze verloren tussen de 3 en 10 kilo. Dit komt omdat er gemiddeld minder zuivel en vlees in dit dieet zit en dat is goed voor de lijn.

De saus

Nog een leuke tip. Wil je ’t zo gezond mogelijk houden, je pasta? Gooi er dan geen witte saus doorheen: dit is over het algemeen vaak wat romiger en dus vetter dan bijvoorbeeld verse tomatensaus.

A tavola!

