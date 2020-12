Zó gezond is erwtensoep

Zodra het buiten snertweer wordt, is het tijd voor een stevige bak erwtensoep. Echte winterkost. En wist je dat dikke soep ook nog eens heel gezond is?

Erwtensoep bevat vitamine A, B en C en mineralen als fosfor, kalium en magnesium.

Het hoofdingrediënt van erwtensoep? Spliterwten. En die verlagen het LDL-cholesterol. Dat helpt om de bloedvaten gezond te houden. Ook bevatten spliterwten veel eiwitten, vezels en ijzer.



Verder bevat de soep vaak wortel, dat is rijk aan bètacaroteen. Die stof speelt een rol als antioxidant en helpt het afweersysteem. Bètacaroteen beschermt in de huid tegen UV schade.

Ook bladselderij is rijk aan antioxidanten. Knolselderij – ook een belangrijk ingrediënt – bevat vitamine K.

Zout

Wat de snert minder gezond kan maken, is de hoeveelheid zout in de soep. Gebruik liever een bouillonblokje en – indien de smaak nog niet sterk genoeg is – een extra laurierblad.

Het is ook gezonder om de erwtensoep zelf te koken in plaats van te kiezen voor een kant-en-klare versie in een blik of zak. In de supermarktvarianten zit namelijk vaak te veel zout. Ook wordt er vaak suiker aan de soep toegevoegd.

Wel of geen vlees in de erwtensoep?

Ook het vlees dat veel mensen in de soep doen, maakt het geheel wat minder gezond. Rookworst is bewerkt vlees en wordt daarom niet aangeraden door het Voedingscentrum. Ook bevat rookworst veel verzadigd vet.

Wil je je erwtensoep zo gezond mogelijk maken, kies dan voor mager vlees, of voor een vegetarische variant. Ook lekker!

Bron: Voedingscentrum, Max Vandaag. Beeld: iStock