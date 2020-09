Als voedsel beschimmeld is, kun je het dan nog eten?

Het gebeurt iedereen weleens. Je trekt de lade van de koelkast open en opeens tref je daar een beschimmeld stuk kaas aan (en nee, we bedoelen geen blauwe schimmelkaas 😉). Hoewel je misschien de neiging hebt het meteen weg te gooien is dat soms helemaal nog niet nodig.

Omdat schimmel in combinatie met sommige producten kan leiden tot voedselvergiftiging en in het ergste geval zelfs kankerverwekkend kan zijn, is het verstandig om te weten wanneer het gevaarlijk wordt. Want waar kun je nou nog een stukje afsnijden en wat is beter om echt weg te doen?

