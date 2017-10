9 foto's die bewijzen dat je geen idéé hebt hoe je eten groeit

Ananassen: komen die niet van een boom? En hoe komt de kaneel die je elke dag over je havermout strooit eigenlijk in dat potje? Oh, het is bijna beschamend hoe weinig we weten van het eten dat op ons bord ligt…

Daarom hebben we een paar foto’s op een rijtje gezet om te laten zien hoe je eten groeit: aan een boom, als wortels onder de grond, of misschien als vruchten aan een plant? Een overzichtje:

1. Pinda’s (groeien onder de grond)

2. Wasabi (de wortel van dit plantje)

3. Kaneel (binnenbast van deze boom)

4. Bleekselderij (groeit recht uit de grond)

5. Kiwi (een struikachtige klimplant, lijkt op een wijnstok)





6. Kikkererwten (groeien vlak boven de grond in een omhulsel)

7. Amandelen (de zaden van deze boom)

8. Spruitjes (groeien boven de grond aan een stengel)

9. Broccoli (eigenlijk de bloem van deze plant)

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Someecards.com. Beeld: iStock