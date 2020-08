Als je wil genieten van een goede nachtrust en je wil wat gewicht verliezen, zijn snacks voor het slapengaan uit den boze, of toch niet?

Volgens diëtiste Tracy Lockwood Beckerman bestaan ze wel degelijk: snacks die gezond zijn om voor bedtijd te eten, zo laat ze weten aan Well + Good.

Reflux

Allereerst wil de diëtiste de altijd terugkerende vraag beantwoorden: is eten voor het slapengaan slecht? Volgens haar ligt dat eraan wát je eet, en of je soms last hebt van brandend maagzuur.

“Als je gaat liggen, verlies je de zwaartekracht die je nodig hebt om het voedsel dat je hebt gegeten van boven naar beneden te laten bewegen,” vertelt diëtiste Tracy Lockwood Beckerman aan Well + Good. “De slokdarmsfincter, de klep tussen je maag en keel, sluit daardoor misschien niet helemaal. Dit kan zorgen voor opkomend maagzuur.”

Dat wil volgens haar daarentegen niet zeggen dat een snack in de avond altijd een slecht idee is. Sterker nog: de juiste keuze kan zelfs voor een goede nacht zorgen. “Als je je glucosegehalte vaak slecht onder controle hebt, vaak wakker wordt door hongergevoel of probeert spiermassa te vergroten, kan een late night snack soms een goede zaak zijn”, zegt Beckerman. In het algemeen raadt ze aan om het klein te houden, tot ongeveer 200 calorieën. Komen ze:

1. Pindakaas en banaan

“Bananen hebben een hoog kalium- en magnesiumgehalte, wat je spieren kan helpen ontspannen”, vertelt de diëttiste. Daarnaast zit er tryptofaan in banaan en in pindakaas. Tryptofaan is belangrijk voor de aanmaak van de stof serotine, die weer zorgt voor de aanmaak van het hormoon melatonine, een stof die helpt bij je natuurlijke dag- en nachtritme.

2. Griekse yoghurt

“Griekse yoghurt bevat veel eigenschappen die een positieve invloed kunnen hebben op je slaap. Het is eiwitrijk, bevat weinig suiker en juist veel probiotica. Het eiwit helpt je ’s nachts te ontspannen en probiotica kunnen de slaapkwaliteit verbeteren”, zegt Beckerman.