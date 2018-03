Vacature om van te watertanden: fabriek zoekt fulltime chocoladeproever

Dol op alles wat ook maar in de buurt komt van wit, puur en melk? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Want er staat een vacature open waarbij het een vereiste is dat je chocolade wilt proeven. En dat kan dichterbij huis dan je dacht. Steenland Chocolate in Gouda is namelijk op zoek naar een kwaliteitsmanager.

Proeven maar

En je mag dan tijdens je werk alle chocolade proeven die langskomt. Je moet namelijk ook in de gaten houden wat voor kwaliteit chocolade je aflevert. “Af en toe doen we smaaktestjes met een nieuwe receptuur om te kijken welke we het lekkerst vinden”, zo beschrijft medewerker Eric Gilhuijs de vacature. Het bedrijf maakt chocolademuntjes, reepjes en figuurtjes.

Proberen

Het bedrijf maakt zo’n 50 tot 60 ton chocolade per dag, dus er is zeker werk aan de winkel. Wat je er voor in huis moet hebben? De geschikte kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar. En het salaris is ook niet misselijk. Afhankelijk van je ervaring verdien je tussen de 35.000 en 50.000 euro per jaar. Dat klinkt als muziek in de oren, toch? Als je interesse hebt: hier kun je solliciteren.

Bron: AD. Beeld: iStock