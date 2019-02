Libelle Legt Uit: is falafel nou wel of niet gezond?

Door een salade of in een wrap: falafel is een heerlijk én gezond alternatief voor vlees. Of toch niet?

Laten we allereerst even naar de ingrediëntenlijst kijken.

In de frituur

Falafel – een vegetarisch gerecht uit het Midden-Oosten – wordt gemaakt van vermalen kikkererwten die op smaak worden gebracht met verschillende kruiden en specerijen. Van het mengsel worden vervolgens balletjes gemaakt die in de frituur of pan gebakken worden.

Voedzaam

Ja, en dat frituren is natuurlijk een stukje minder gezond. Ook al is de olie onverzadigd, het aantal calorieën gaat daarmee wel flink omhoog. Toch weegt dat volgens diëtiste Amy Shapiro niet op tegen de voordelen. Kikkererwten zijn namelijk hartstikke gezond, want ze zitten bomvol vezels, ijzer en eiwitten, fosfor en vitamine B. Ook de kruiden en specerijen in falafel zijn supergoed voor de gezondheid, want die zitten vol antioxidanten. “Falafel is een voedzaam gerecht dat de bloedsuikerspiegel stabiel houdt en de drang naar suiker tegenhoudt”, legt Shapiro uit aan Women’s Health.

Te veel zout

De diëtiste maakt zich eerder zorgen om het zoutgehalte in het pitabroodje waarin falafel vaak wordt gegeten. “Koop je een pitabroodje met falafel in een restaurant of snackbar, dan kan het soms wel 1.500 milligram natrium bevatten”, waarschuwt ze. “Dat is al je maximale dagelijkse hoeveelheid.” Zet dus vooral falafel op het menu, maar laat het pitabroodje achterwege en kies in plaats daarvan voor een salade of wrap. Smakelijk!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock