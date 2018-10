De winter lijkt nog ver weg te zijn, maar voor je het weet moet je weer met muts en wanten de deur uit. In die barre tijden kun je je tegoed doen aan snert, rookworst, warme choco en… deze nieuwe snack!

Bij Hema zijn ze wel fan van originele smaakjes en ook deze winter komen ze weer met een bijzonder product: popcorn met de smaak van glühwijn. Ja, echt!

En dat is niet de enige bijzondere smaak… Ook popcorn met kalkoensmaak is nieuw in het assortiment. Heel winters, maar ook wel een beetje apart. De zakken zijn te koop voor €2, in de winkels en online. Durf jij het aan?

Beeld: iStock.