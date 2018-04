Dít is de favoriete cocktail van Queen Elizabeth (en zo maak je 'm zelf)

Je zou misschien denken dat Queen Elizabeth het liefst de hele dag aan een kopje Engelse thee nipt, maar niets blijkt minder waar. De koningin is namelijk ook niet vies van een drankje op z’n tijd. Haar favoriet? Gin en Dubonnet!

Volgens de Britse etiquette-expert William Hanson drinkt Queen Elizabeth haar gin het liefst met Dubonnet, een zoet drankje op basis van wijn, met 15 procent alcohol.

Zelf maken

Lijkt een Gin en Dubonnet jou ook wel wat? In deze video op het Instagram-account van Hanson kun je zien hoe je de cocktail zelf gemakkelijk maakt. En hier alvast even in het kort samengevat:

Doe drie ijsklontjes in een wijnglas of tumbler. Voeg een deel gin en twee delen Dubonnet toe. Voeg een schijfje citroen toe. Roer of schud Et voilà! Drinken maar.

