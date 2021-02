Deze 12 flapjacks met gember zijn echt vurrukkulluk

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we je de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Kees van der Staaij (SGP).

We kennen Cornelis Gerrit van der Staaij (52) als politicus, maar wie is hij als mens? Hoe was zijn jeugd, wie zijn zijn dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

5 feitjes over Kees van der Staaij

Gezin: Getrouwd met Marlies, twee kinderen: Michaël (20) en Camila (17)

Opleiding: Rechten in Leiden

Favoriete muziek: Klassiek, vooral fan van Bach

Vakantieland: Italië

Gerecht: Erwtensoep

Fotoalbum

Kees was een blije baby, en dat is ook wel te zien op deze foto. Hij noemt het zelf een foto ‘waarvan alle ouders vroeger dachten dat het een unieke was’. Of Kees inmiddels minder vrolijk is? Nee hoor, je zult hem naar eigen zeggen niet snel betrappen op een ochtendhumeur.

Toen Kees opgroeide had hij een hobby: vissen. Die vissen wilden echter niet altijd bijten. De politicus is zelfs een keer met de vis van een ander op de foto gegaan, omdat het hem écht niet lukte om er eentje te vangen.

Wie denkt dat Kees niet van een uitdaging houdt, heeft het mis. Hier zie je een foto van hem terwijl hij de krant leest op het dak van zijn ouderlijk huis. “Mijn ouders woonden in Rhenen. Ik had een kamer op zolder en wilde op het dak genieten van mijn krant en het mooie uitzicht over Veenendaal.” Kees’ ouders waren hier natuurlijk minder blij mee.

Kees was al vroeg geïnteresseerd in de politiek. Toen hij twintig jaar in de Kamer zat, plaatsten zijn medewerkers deze foto van hem op Twitter. “Kamerleden rouleren tegenwoordig zo snel. Ik gun jonge mensen de tijd om zich te ontwikkelen.”

De politicus heeft niet alleen ervaring opgedaan in de Kamer, hij is ook in dienst geweest. “In dienst leerde ik dat er telkens weer nieuwe energie komt, precies op het moment dat je denkt: ik kán niet meer! Ook was het bijzonder om intensief contact te hebben met al die verschillende mensen uit alle lagen van de samenleving.”

Een kiekje uit de Kamer: hier zie je de politicus een voorstel van LPF verdedigen in de Eerste Kamer. “Mat Herben van de LPF had een initiatiefvoorstel ingediend om geen bevoegdheden over te dragen aan de EU. Wij namen dat voorstel over, hij zei: ‘De SGP zal altijd in de Kamer blijven, ook als de LPF verdwijnt.’ Dat klopte, zij verdwenen en dus sta ik op deze foto het voorstel te verdedigen in de Eerste Kamer.”

Hier zie je een aandoenlijke foto van de kinderen van Kees. Zij komen uit Colombia en zijn geadopteerd door Kees en zijn vrouw Marlies. “Hier zijn we er voor Camila, Michaël mochten we twee jaar eerder adopteren.”

Kees en Marlies zijn dit jaar 27 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen via de studentenvereniging. “Samen met haar broer zat ik in het bestuur en zo kwam ik haar tegen. In 2019 waren we 25 jaar getrouwd. We zijn dat jaar als gezin op vakantie geweest in Israël.” Dat waardeerde de politicus enorm, want nu zijn kinderen ouder zijn is het niet meer zo vanzelfsprekend dat ze meegaan op vakantie.

We blijven even in de sferen van Israël. Kees betreurt het dat een Israëlisch restaurant in Amsterdam meerdere keren belaagd is geweest. “Ik vind dat je moet kunnen uitkomen voor wie je bent, zonder dat het aanleiding geeft tot geweld.”

Kees is niet alleen een politicus die staat voor wat hij belangrijk vindt, hij is ook behoorlijk creatief. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in 2019 was hij de tiende spreker. Hoe je dan nog een beetje de aandacht weet te trekken? Juist, door een schilderij mee te nemen. “Dit schilderij van Rembrandt verbeeldt voor mij de genade die onze samenleving nodig heeft.”

Partij Kiezen met Libelle… Columniste Ebru Umar legde de politicus de vragen voor. Wordt het ja? Of wordt het nee? De pingpongbatjes geven het antwoord.

Tekst: Ebru Umar. Beeld: privé.