Crea bea: dit zijn de foodtrends voor 2021 volgens Pinterest

Dit jaar hebben we meer tijd in de keuken doorgebracht dan ooit. We haalden alles uit de kast om ons favoriete restaurant naar de keukentafel te halen. Blijven we dat in 2021 ook doen? Dit zijn de nieuwste foodtrends.

Pinterest maakt traditiegetrouw aan het eind van elk jaar bekend wat de trends worden voor het nieuwe jaar. Op basis van de zoekopdrachten van gebruikers kunnen zij precies zien waar iedereen mee bezig is en zo dus ook de trends voorspellen.

Heet, heter, heetst

Pittig koken is een van de foodtrends van 2021. We duiken de keuken in voor kruidige en pittige gerechten. Zo werd er al veel gezocht op ‘tomatillo echilada saus’, ‘cajun kip pasta recept’, ‘hot honey recept’ en ‘poke bowl saus’.