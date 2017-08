Zóveel fooi geven Nederlanders gemiddeld

Het is altijd zo’n lastig momentje bij het afrekenen in een restaurant: hoeveel tel je er nou bij op als fooi?

De één vindt je moet afronden naar boven, de ander zweert weer bij 10 procent. Of 20 procent. Maar zeker weten we het sowieso niet echt, als Nederlanders. Skyscanner heeft onderzoek gedaan en het blijkt dat 54 procent van de mensen onzeker is over wat ze moeten doen met fooi. Dat komt ook omdat de ‘regels’ overal anders zijn, in elk land weer.

Zo doen we dat

Volgens experts kun je in Nederland je prima houden aan de ’10-procent-regel’: bereken wat 10 procent van je totale bon is en tel dat er nog eens bij op. Maar ook eens geen extraatje geven – als je het niet zo super vond – kan prima. We blijken het vooral gewoon een beetje lukraak te doen. Zo geeft 85 procent van alle Nederlanders in een café of een restaurant een fooi van gemiddeld 2 tot 10 procent van de rekening.

En waar hoort het dan allemaal, behalve in een horecazaak? Ook je kapper, taxichauffeur, kamermeisje of verhuizer zou je eigenlijk kunnen tippen. Daar kun je prima een vast bedrag voor hebben. Bijvoorbeeld een tientje voor een goede verhuizer of 5 euro voor een fijne knip- en kleurbeurt.

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock