Dít prachtige frambozentaartje maak je met slechts 5 ingrediënten

Komt er last-minute visite en wil jij in no time iets lekkers op tafel zetten? Dit heerlijke frambozentaartje ziet er prachtig uit, je maakt het met slechts 5 ingrediënten en is zo klaar!

En goed nieuws voor de beginnende bakkers: dit frambozentaartje kan bijna niet mislukken.

Advertentie

5 minuten

Soms heb je simpelweg niet de tijd om uren door de supermarkt te struinen op zoek naar ingrediënten, om vervolgens nog een uur in de keuken te staan. Is dat bij jou het geval? Dan is dit recept je nieuwe beste vriend. Met maar 5 ingrediënten en 10 minuten van je tijd, heb je iets prachtigs op tafel staan.

Ingrediënten voor het frambozentaartje

Je zult wel even naar de supermarkt moeten. Voor dit taartje heb je namelijk het volgende nodig: