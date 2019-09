Het frietje bestaat 150 jaar - zóveel kilo eten we per jaar

Het is een heuglijke dag voor liefhebbers van de aardappel, de pieper of de gefrituurde variant ervan. Want maandag bestaat het frietje namelijk 150 jaar. En daar mag niet zomaar aan voorbij gegaan worden. In Houten is er dan ook een speciaal Frituurwereld Event in het leven geroepen.

De aardappel eten we in Nederland al een stuk langer dan het frietje zelf, namelijk al sinds 1593. Het eerste patatje werd verorberd op een kermis in Breda, vandaag de dag precies 150 jaar geleden.

Kilo’s friet

Als kind was het vast en zeker je lievelingseten, en misschien ben je er nóg wel ontzettend dol op. In Nederland wordt er massaal friet gegeten, blijkt uit cijfers van de NOS. De oer-Hollandse snack is 150 jaar na dato echt niet meer weg te denken uit het eetpatroon van Nederlanders. Want we eten per persoon gemiddeld zo’n 18 kilo (!) friet per jaar.