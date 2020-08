Libelle Legt Uit: mag je groenten en fruit wildplukken in Nederland?

Tv-kok, musicalster, winnaar van Expeditie Robinson én coach Hugo Kennis (34) is van alle markten thuis. Toch ziet hij wel overeenkomsten. "Een bord dat leeg terugkomt, is wat mij betreft hetzelfde als applaus."

“Kom, kom, kom.” Tv-kok Hugo Kennis heeft tamme kip Leen van zijn schouder gehaald en teruggezet in het hok. De radijsjes die hij voor de foto uit de grond trok, mochten we opeten. Nou wenkt hij ons – fotograaf, stylist en interviewer – de keuken in om zijn tapenade van radijsblaadjes te laten proeven. Want dat was zijn punt: iedereen gooit die bl