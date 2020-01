Afvallen? Déze fruitsoorten bevatten de meeste koolhydraten

Hoe gaat het met je goede voornemens? Ben je van plan wat kilo’s kwijt te raken en meer fruit te eten? Misschien goed om te weten: déze fruitsoorten bevatten de meeste koolhydraten.

En passen dus misschien niet zo goed in een koolhydraatarm dieet. Maar, vooropgesteld: élke fruitsoort is gezond.

Spiermassa

Bij een koolhydraatarm dieet eet je minder koolhydraten dan aanbevolen. Het helpt je met afvallen, maar eerlijk is eerlijk: er zitten voor- en nadelen aan een koolhydraatarm dieet. Een voordeel is dat deze diëten vaak ook rijk zijn aan eiwitten, en het eten van voldoende eiwitten tijdens het afvallen kan ervoor zorgen dat er meer spiermassa behouden blijft. Een nadeel is dat veel koolhydraatarme diëten vaak veel (verzadigd) vet en te weinig gezonde voedingsvezels leveren.

Energiebron

En we moeten niet vergeten dat koolhydraten niet ongezond, slecht of gevaarlijk zijn. Ze zijn juist een belangrijke energiebron voor het lichaam. Van koolhydraten word je niet dik, als je verder normaal eet. Als je meer koolhydraten eet dan je verbrandt, dan kun je inderdaad aankomen in gewicht. Maar koolhydraten zelf zijn niet de dikmakers.

Het is natuurlijk altijd beter om een stuk fruit te eten dan een koekje of een ander lekkernij, maar de volgende fruitsoorten bevatten gemiddeld wat meer koolhydraten dan andere soorten:

1. Banaan

In 1 grote banaan zit 34 gram koolhydraten, waarvan 25,6 gram suiker. Hierdoor geeft dit fruitstuk je energie en kan het soms handig zijn om voor het sporten nog snel een banaan te eten, maar in een koolhydraatarm dieet past het niet echt.

2. Appel

Er zit 17,6 gram koolhydraten, waarvan 14 gram suiker, in 1 stuk (135 gram) appel. Dit is het gemiddelde, want er zijn bepaalde soorten appels die minder koolhydraten bevatten. Je kunt het beste een Elstar, Golden Delicious of een Granny Smith eten als je zo min mogelijk koolhydraten binnen wilt krijgen.

3. Druiven

Er zit 21 gram koolhydraten, waarvan 20,2 gram suiker, in 1 trosje (125 gram) druiven. Dus ook druiven bevatten voor fruit redelijk wat suikers en zijn niet de allerbeste keuze als je een koolhydraatarm dieet volgt.

4. Mango

Een mango zit boordevol vitamines, maar daarnaast zit er ook 40 gram koolhydraten, waarvan 38,9 gram suiker, in 1 hele (280 gram) mango. Niet voor niets dat een mango dus zo zoet is.

Minste koolhydraten

Welke fruitsoorten je juist het best wél kunt eten als je een koolhydraatarm dieet volgt? Grapefruit, citroen, limoen, mandarijn, bessen, aardbeien, rabarber, galia meloen en kiwi zijn hartstikke gezond en bevatten de minste koolhydraten en suikers.

