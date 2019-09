Zoek je een nieuwe baan? Je kunt nu fulltime stokbroodje kruidenboter-tester worden

Ben je wel te porren voor een stokbrood met kruidenboter? Nou, je kunt van je lekkere trek nu je fulltime baan maken.

Pizzaketen Domino’s zoekt namelijk een ‘stokbroodje kruidenboter-tester’.

Advertentie

Wat je hier voor in huis moet hebben? Het is handig als je al ervaring hebt met het eten en keuren van stokbrood of kruidenboter. Of het liefst allebei. De omschrijving van de baan is met een knipoog geschreven: ‘Boter klaar? We zoeken iemand die knapperig is van de buitenkant maar zacht is vanbinnen, om ons te helpen met het proeven van onze lekkerste broodjes met kruidenboter. Jij mag zeggen welke het lekkerst is.’

Verre reis

Je moet verder vooral ‘een affectie hebben voor eten’ en ‘niet zo malen om wat koolhydraten naar binnen werken’. Tot maandag 7 oktober kun je solliciteren, mocht je hier wel trek in hebben. Er is alleen één maar: voor de baan moet je naar Australië. Maar mocht dit land toch altijd al op je bucketlist staan, dan heb je vanaf nu een wel heel goede reden om naar de andere kant van de wereld te verkassen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mirror. Beeld: iStock