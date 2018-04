Dit is hét gadget voor iedereen die dolgraag z'n bord helemaal leegeet

Ben jij het type dat het liefst haar bord tot de laatste kruimel leegeet (of, geef het maar toe, likt)?

Dan hebben wij jouw ultieme keukengadget gevonden: maak kennis met de Forktula. De Forktula is een soort mini-spatel die je aan je vork vast kunt maken. En ja, daarmee veeg je dus het állerlaatste restje saus, beetje jus of laatste stukje aardappel van je bord.

Tot de laatste kruimel

De zogenaamde ‘Forktula’ is bedacht door Josh Lindsay en Oliver Sauvé. Blijkbaar zijn er veel mensen die hun bord graag tot de laatste kruimel of druppel leegeten, want de mannen hadden binnen no time de financiering rond om het gadget op grote schaal te laten produceren.

Word je helemaal blij van het idee dat jouw bord straks brandschoon de vaatwasser in kan? De Forktula past op alle vorken, worden geleverd in een setje van vier en zijn te bestellen via de website van de makers (€9,19 per vier). Kun je gezellig met zijn allen schrapen 😉

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Forktula.com. Beeld: Firebox.com