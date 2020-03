Met deze handige gadget heb je nooit meer vieze vingers door chips

Nu een groot deel van de Nederlanders de komende maanden meer tijd doorbrengt op de bank, is de kans ook aanwezig dat we daar heel misschien, heel af en toe, misschien net iets te vaak, ook een zak chips bij pakken.

Met een zak chips op de bank ploffen, is natuurlijk heerlijk. Maar nadeel: die vieze, vette vingers, of vingers die de volgende dag nog ruiken naar de chips die je de avond daarvoor hebt gegeten. Goed nieuws: er is een gadget waar je dat mee kunt voorkomen.

Chip finger

Er is namelijk een gadget op de markt met de naam ‘chip finger’. En dat is precies wat je denkt dat het is: een soort siliconen houder die je op je vingers kunt schuiven wanneer je chips eet. Hierdoor kun je gewoon vrolijk in de zak graaien zonder dat je daar vieze handen van krijgt.

De gadget is voor nu alleen nog verkrijgbaar via Amazon, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat-ie niet heel snel heel populair wordt over de hele wereld.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock