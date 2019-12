Libelle Legt Uit: is gebroken lijnzaad echt gezonder dan de hele variant?

Het eten van lijnzaad heeft allerlei gezondheidsvoordelen. Je hoort echter steeds vaker dat de hele zaadjes minder gezond zijn, en dat je alleen maar gebroken lijnzaad zou moeten eten. Maar is dat wel echt zo? Libelle legt het je haarfijn uit.

En dan nog zo’n prangende vraag: is het zelf breken van de zaadjes nóg beter dan het gebroken kopen in de winkel?

Flax seed

In het engels wordt lijnzaad ‘flax seed’ genoemd. De reden is vrij logisch, aangezien lijnzaad een zaadje is dat gemaakt is van vlas. In de zaadjes zit veel gezonde olie, waardoor het product steeds meer aan populariteit wint. Het bevat omega 3 en 6, vitamine B1 en 2, calcium, magnesium, zink én kalium.

Gebroken versus heel

Lijnzaad bevat echter ook nog het stofje cyanogenen. Dit kan het menselijk lichaam omzetten tot de gifstof cyanide, wat nare gezondheidsproblemen kan opleveren. Wanneer het zaadje gebroken wordt, kan het lichaam beter tegen deze cyanogenen. En dus is het echt aan te raden de zaadjes te breken voor je ze over je yoghurt strooit.

Zelf breken

En is zelf kneuzen dan ook nog weer beter? Ja, zeggen voedingsdeskundigen. Want op die manier is de olie die vrijkomt in de zaadjes, nóg verser. Met een koffiemolen of met een klein hakmolentje kan je je wekelijkse portie gemakkelijk fijnmalen.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock