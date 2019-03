Laat dit géén 1 april-grap zijn: de 'loempidel' komt op de markt

Na de frikandellenvlaai en de krokettenlasagne, komt er nu een heel nieuwe snack op de markt. Het is een combinatie van een loempia en een frikandel.

Want: stel je voor dat je in de snackbar staat en niet kunt kiezen tussen een loempia of een frikandel. Dan kies je toch gewoon voor de loempidel?

Advertentie

Combinatie

Zo zou de nieuwe snack van fabrikant VanReusel heten. Het is een frikandel met een krokant jasje, zoals die van een loempia. Ook is in de snack al een ‘speciaal loempidellensausje’ aangebracht.

1 april?

Vanaf 14 maart zal de loempia gevuld met frikandel worden verkocht. Zal het een serieus nieuwtje zijn of is het misschien toch een héél vroege 1 april-grap? We hopen het niet!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: iStock