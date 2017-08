Waarom je beter géén sushi meer kunt bestellen

Voor iedereen die dol is op vis en rijst en vooral de combinatie van die twee: we hebben droevig nieuws.

Het lijkt namelijk niet zo goed gesteld te zijn met de hygiëne van de sushi die je thuisbezorgd krijgt of ergens afhaalt. Er zitten namelijk bijzonder veel bacteriën in de vissige hapjes, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Bah

Bijna een derde van de sushi-maaltijden die thuis worden geleverd bevatten teveel bacteriën. Zo worden er bijvoorbeeld vieze snijplanken gebruikt om de Japanse hapjes te maken of is de sushi niet gemaakt met verse ingrediënten.

Lekker naar Leiden

De Consumentenbond liet 20 verschillende restaurants, verspreid over het hele land, 2 keer sushi bezorgen. Ze checkten toen de gerechten op hygiëne en helaas: zeker 9 restaurants laten duidelijk steekjes vallen. Die kregen een onvoldoende voor deze ‘test’. Wil je dan tóch graag het Japanse hapje eten? SushiPoint uit Leiden kwam als beste naar voren. Maar of je het nu zomaar ergens in Nederland kan bestellen zónder dat je je zorgen hoeft te maken over viezigheid… Nee, dus. En dat eet tóch wat minder lekker.

Bron: NOS. Beeld: iStock