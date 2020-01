Bewezen: je proeft geen verschil tussen rode en witte wijn

Heb jij een sterke voorkeur voor witte of juist rode wijn? Kijk deze video dan maar eens. We zijn benieuwd of het je laat twijfelen.

Dat het verschil in wijnen proeven erg lastig is, dat is door eerder onderzoek al bewezen. Zo kwam uit een onderzoek met meer dan 6000 deelnemers een verrassend resultaat. In de test waarbij dure en goedkope wijn werd gebruikt, konden de deelnemers de dure wijn niet herkennen. Sterker nog: het merendeel van de proevers gaf ‘per ongeluk’ aan de goedkope wijn het lekkerst te vinden.

Wit of rood?

Dit experiment gaat nog een stapje verder en bewijst dat we het verschil tussen witte en rode wijn niet eens kunnen proeven. De makers voegen een kleurstof toe aan witte wijn, waardoor deze er als rode wijn uitziet. Ze laten de deelnemers deze wijn proeven en echte rode wijn. Het resultaat? Het merendeel heeft niks door.

Probeer het zelf

Ben jij ervan overtuigd dat jouw wijnkennis goed genoeg is om rode en witte wijn wel te onderscheiden? Probeer dit dan eens met een vriendin. In plaats van kleurstof toe te voegen, zet je een glas witte en rode wijn voor je neus en doe je gewoon je ogen dicht. Raden maar!

