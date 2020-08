Dit gebeurt er met de gegevens die je moet invullen bij een restaurant

Sinds maandag is het voor de horeca verplicht om de naam en het telefoonnummer van alle gasten op te schrijven. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de gegevens die je bij een restaurant achterlaat?

Er werden al eerder coronamaatregelen in de horeca getroffen. Zo moeten gasten verplicht reserveren en moet er een gezondheidscheck worden uitgevoerd voor het bezoek. Nu komt daar ook het registreren van contactgegevens bij.

Het verzamelen van de contactgegevens van gasten in de horeca wordt gedaan om het bron- en contactonderzoek door de GGD beter te kunnen uitvoeren. Het is wegens privacy niet verplicht om hieraan mee te werken, maar je helpt hiermee wel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verspreiding van je gegevens

Ben je bang dat jouw contactgegevens in verkeerde handen komen? Dat is volgens een woordvoerder van de GGD niet nodig. De gegevens worden hooguit voor het bron- en contactonderzoek van de GGD gebruikt, maar dat is alleen wanneer er besmettingen plaats hebben gevonden in de horecazaak: “Je geeft het restaurant of café toestemming om jouw persoonsgegevens aan ons te geven. Pas als duidelijk wordt dat iemand besmet is geraakt met corona, gaat de GGD de horecazaak in kwestie benaderen”, aldus de woordvoerder.

Onderzoek door de GGD

Als blijkt dat jij op hetzelfde moment in de horecazaak was als een besmet persoon, neemt de GGD contact met je op: “Speciale GGD-medewerkers voeren een lang gesprek met de persoon in kwestie. Zij vragen onder andere wat diegene heeft gedaan de afgelopen dagen. Als blijkt dat hij in een restaurant is geweest, moeten de mensen die bij hem in de buurt hebben gezeten, geïnformeerd worden.”

Vieze schriftjes

Restaurants kiezen er nu vaak voor om gasten hun gegevens in een schriftje op te laten schrijven. Maar zo’n schriftje dat door veel gasten wordt aangeraakt, vergroot dat de kans op besmetting niet? Het RIVM legt uit dat die kans klein is: “Theoretisch gezien is de kans heel klein dat mensen via de ‘oppervlakte’ worden besmet.”

