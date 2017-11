Met deze tips weet je of je gehakt nog goed is

Je kent het wel: je koopt gehakt om morgen een ovenschotel mee te maken, maar dan komt er plots iets tussen. Wanneer je het pakje later openmaakt, ziet het er een beetje bruin uit en twijfel je of het nog goed is. Weggooien maar? Met deze tips weet je of het gehakt nog goed is.



In de eerste plaats moet je natuurlijk naar de houdbaarheidsdatum op de verpakking kijken. Die staat er niet voor niets. TGT wil zeggen: te gebruiken tot. Is die datum voorbij, gooi het gehakt dan onmiddellijk weg. Van bedorven gehakt kun je flink ziek worden, dat wil je liever niet. Maar goed, soms twijfel je ook wanneer de TGT-datum nog niet gepasseerd is. Volg deze 3 vuistregels om te weten of het gehakt nog goed is.

Stap 1: ruik eraan

Maak het pakje gehakt open en hou het onder je neus. Bah, vies? Dan gooi je het meteen weg. Ruik je niet meteen iets geks, dan is het misschien nog niet bedorven en kun je het in sommige gevallen nog gebruiken.

Stap 2: kijk ernaar

Vers gehakt is mooi roze, maar dat gehakt een ander kleurtje krijgt – wat bruinig of een beetje grijs – wil niet altijd zeggen dat het slecht is geworden. Wél een alarmsignaal is wanneer het gehakt een groenig kleurtje heeft: de vuilnisbak is de enige plek waar groen gehakt hoort te zijn.

Stap 3: voel eraan

Voelt het vlees anders aan dan normaal, en dan bedoelen we plakkerig of slijmerig? Weggooien is de boodschap!

Conclusie: volg je buikgevoel!

Ruikt, lijkt of voelt er iets niet juist, of heb je er gewoon geen goed gevoel bij, gooi het gehakt dan weg en koop een nieuw pakje. Better safe than sorry.

Tot slot nog een tip

Gebraden gehakt blijft langer goed dan rauw gehakt. Ligt er nog gehakt in je koelkast dat morgen vervalt, bak het dan op: je kunt het daarna nog twee dagen in de koelkast bewaren – en in de diepvriezer wel 3 maanden. Opgebakken gehakt kun je later nog perfect gebruiken in spaghettisaus of in een ovenschotel.

