Lekker anders! Zo geef je de klassieke gehaktbal een twist

De gehaktbal is een klassieker in de Hollandse keuken. Hoewel er waarschijnlijk niets lekkerder is dan je eigen familierecept, is de gehaktbal toch een leuk gerecht op mee te experimenteren.

Zin in iets anders dan een normale gehaktbal? Probeer deze 7 varianten dan eens.

Italiaanse variant

Geef een Italiaanse draai aan je gehaktbal en voeg Italiaanse kruiden en Parmezaanse kaas toe aan het gehak. Bak ze eventueel in een tomatensaus en roer daar ook nog wat extra Parmezaanse kaas doorheen. Deze gehaktballetjes zijn extra lekker in een pasta.

Gehaktbal met pesto

Geef je gehaktballen extra smaak door pesto aan het gehakt toe te voegen. Dit kan uit een potje komen maar, je kunt het ook zelf maken. Voeg de balletjes vervolgens toe aan een pasta of eet ze in combinatie met gebakken aardappels.

Arabische lamsgehaktbal

Vervang rundvlees gehakt door lamsgehakt. Voeg aan het gehakt harissa, ras el hanout, peterselie en komijnpoeder toe. Bak ze in een tomatensaus, serveer het in een couscoussalade of beleg een flatbread met de balletjes, hummus en groenten.

Indonesische gehaktbal

Indonesische gehaktballen zijn lekker mals en sappig. Snijd een ui fijn, pers wat knoflook en voeg dit samen met flink wat ketjap toe aan het gehakt. Houd je van pittig? Voeg dan nog een theelepel sambal toe. Heerlijk bij een Hollandse stamppot.

Vegetarische ballen

Als je geen vlees eet, kun je ook gehaktballen maken van vegetarisch gehakt. Zorg er wel voor dat je dit goed op smaak brengt met kruiden die je lekker vindt. Dit kan overigens ook op basis van gepureerde kikkererwten. Kies voor gedroogde kikkererwten die je laat weken in plaats van kikkererwten uit blik. Die laatste hebben vaak niet de juiste structuur waardoor je balletjes snel uit elkaar vallen.

Japanse kipgehaktbal

Vervang rundvlees gehakt door kipgehakt. Meng door het gehakt een bosuitje, sojasaus, mirin, sesamolie en sesamzaadjes. Is het mengsel iets te nat? Voeg dan wat paneermeel toe. Deze balletjes eet je met rijst, nasi of bami en een glaasje sake on the side.

Hollandse gehaktbal

Dit zijn de ideale gehaktballen voor een stamppot. Snijd een ui en ontbijtspek fijn en voeg dit toe aan het gehakt. Dit geeft de ballen een smaakvolle en knapperige bite. Je kunt ook kiezen voor bacon of panchetta in plaats van ontbijtspek.

