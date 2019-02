Yummie! Zo maak je écht de perfecte tosti

Iedereen heeft zo z’n eigen tosti-recept en vindt deze natuurlijk de állerbeste. Maar nu is er bewijs vanuit wetenschappelijke hoek welke echt als het neusje van de zalm kan worden beschouwd.

Daar zit namelijk een hele natuurkundige theorie achter.

Advertentie

Calcium en pH-waarde

Je moet bij het kiezen van de kaas namelijk letten op de hoeveelheid calcium en pH-waarde. Calcium bindt alle ingrediënten in de kaas en de juiste pH-waarde zorgt er juist voor dat de kaas smeuïg wordt en makkelijk verhit kan worden.

Zure smaak

Kaas heeft een pH-waarde onder de 7, wat betekent dat deze een zuurdere smaak heeft. Hoe lager het pH-getal, hoe zuurder het product wordt. Is de pH-waarde juist boven de 7, dan is het product basisch.

Deze moet je hebben

Enfin: kaas heeft een pH-waarde van 5, maar deze kan per kaassoort verschillen in decimalen. De kaassoort voor de perfecte tosti zou tussen de 5,3 en 5,5 moeten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gruyere, manchego, jonge of extra belegen kazen. Deze geven niet alleen een lekkere smaak, maar smelten ook lekker.

Veel smaak

Vind je de deze ‘perfecte’ tosti-kazen niet sterk genoeg? Dan kies je vanzelfsprekend voor een kaas met een lagere pH-waarde en dus een zuurdere smaak. Om hetzelfde smelt-effect te krijgen kun je deze het beste tússen de kaas met de juiste pH-waarde leggen en ‘ie er dus omheen smelt. Dubbelop kaas, geen probleem, toch?

Zo. Dan kun je nu écht de perfecte tosti uit je pink manoeuvreren.

Meer tips voor lekker eten? Je leest het in de Libelle Lekker special:

Libelle special 2 – Lekker €4,55 Bestel

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle. Beeld: iStock