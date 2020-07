Dít is het geheim van een lekkere zelfgemaakte ijsthee

Nu de zon weer meer gaat schijnen en de temperatuur stijgt, is het tijd voor verfrissende drankjes. Nu kun je deze natuurlijk op het terras bestellen of in de winkel kopen, maar ook gewoon zelf maken. Met deze tips maak jij de lekkerste zelfgemaakte ijsthee.

Er zijn allerlei manieren om ijsthee te maken. Er zijn recepten waar je wat langer de tijd voor moet nemen, en die een langere wachttijd hebben. Maar ook als je plots bezoek op de stoep hebt staan, zijn er recepten voor zelfgemaakte ijsthee die je kunt gebruiken. En ja, dan is het drankje klaar om te serveren als je gasten er nog zijn. De warme variant kost minder tijd en de koude variant duurt langer om te maken. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is toch echt waar.

De koude bereidingswijze

Koude ijsthee die koud gemaakt wordt, zou vast zó klaar zijn. Tja, dat zou je inderdaad denken, maar niets is minder waar. Het maken kost weinig tijd, maar de wachttijd bedraagt maar liefst 8 uur. Dus heb je plots visite? Dan is deze methode niet de beste keuze. Het is dan ook aan te raden om gelijk veel van deze ijsthee te maken, als je je eraan waagt.

Dit heb je nodig:

1 liter ijskoud water

5 à 7 g losse thee of 2 theezakjes zwarte thee

ijsblokjes

Honing, agave, esdoornsiroop om het zo zoet te maken als je zelf wilt

Optioneel: vers fruit en verse kruiden

En zo doe je het:

Voeg al deze benodigdheden in een grote kan en laat het 8 uur trekken. Als je het ’s avonds maakt, kun je de volgende ochtend genieten van je zelfgemaakte ijsthee.

De warme bereidingswijze

En dan is er ook nog een andere methode om zelf ijsthee te fabriceren. Dit kost je slechts 5 minuten om te maken, en 5 minuten om te wachten. Ideaal voor plotselinge dorst, dus.

Dit heb je nodig:

250 ml bijna-kokend water

750 ml ijskoud water

5 à 7 g losse thee of 2 theezakjes zwarte thee

ijsblokjes

optioneel: suiker of honing

optioneel: vers fruit en verse kruiden

En zo maak je het:

Doe alle ingrediënten in een grote kan en laat het 5 minuutjes trekken. Als het theewater wat is afgekoeld, haal je de thee eruit en voeg je er naar smaak nog wat extra honing of suiker aan toe. Voeg vervolgens het ijskoude water en de ijsblokjes toe en klaar is je zelfgemaakte ijsthee. Zo simpel is het. Proost!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock