Franse chef deelt zijn geheimen voor de perfecte pannenkoeken

Van een beslag vol klonten tot een pannenkoek die tijdens het omdraaien scheurt: het maken van pannenkoeken is bepaald geen appeltje eitje. Gelukkig hoef je echt geen sterrenchef te zijn om de perfecte pannenkoek op tafel te kunnen zetten.

De Franse Michelin-chef Chris Bernard deelt namelijk zijn beste tips als het gaat om pannenkoeken bakken, zodat jij straks lekker thuis aan de slag kunt gaan!

Volgens Bernard begint het al bij het maken van beslag. Wanneer je beslag klaar is, is het volgens hem belangrijk om deze minstens 30 minuten te laten staan voordat je begint met bakken. Gooi je wel meteen het beslag in de pan, dan is de kans groot dat je pannenkoek aan de pan blijft plakken en dat wil je natuurlijk niet.

Gooi niet alles meteen bij elkaar

De kans is groot dat je tijdens het maken van het beslag alle ingrediënten in een grote kom gooit. Toch kun je dit beter niet doen: bij het mengen van de ingrediënten kun je het beste de natte ingrediënten (melk, eieren en boter) in een aparte kom doen en het bloem ook in een aparte kom. Zeef de bloem, voeg daarna de natte ingrediënten toe en begin je beslag op te kloppen tot je een glad beslag hebt. Alle klonten zullen tijdens het kloppen verdwijnen. Om ervoor te zorgen dat je een éxtra glad beslag hebt kun je ook nog het beslag zeven.

Gebruik een pan met anti-aanbaklaag

Ook deze tip is erg belangrijk: als je geen pan met een anti-aanbaklaag gebruikt, dan is de kans erg groot dat je pannenkoek aan de bodem van de pan blijft plakken. Gebruik daarom altijd een pan met anti-aanbaklag en zet deze op een middelhoog vuur. Voeg vervolgens een lepel boter toe aan de pan en wacht tot dit goed is gesmolten voordat je het beslag in de pan gooit. Je beslag zal er misschien een beetje dun uitzien, maar dit is niets om je zorgen over te maken. De meeste mensen draaien de pannenkoek om zodra deze er stevig uitziet, maar je kunt het beste wachten met omdraaien tot je beslag begint te bubbelen.

Eet smakelijk!

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock