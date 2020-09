Gek op Dalgonakoffie? Probeer dan eens deze Martini-variant mét Baileys

Deze zomer veroverde Dalgonakoffie het internet. De romige koffie met dikke schuimkraag was bij velen een favoriet en nu blijkt er eigenlijk een nóg lekkerdere versie van te zijn. Mensen die toe zijn aan iets sterkers kunnen namelijk hun hart ophalen bij een Dalgona Martini.

Deze Dalgona-variant is net zo lekker maar wel een tikkeltje sterker!

Advertentie

Wat is Dalgonakoffie?

Dalgonakoffie is afkomstig uit Zuid-Korea en is eigenlijk niets meer dan opgeklopte koffie. Je maakt het door oploskoffie te mengen met suiker en heet water en dit vervolgens goed op te kloppen. Tot slot schenk je het in een mok met warme melk en je hebt een heerlijke Dalgonakoffie!