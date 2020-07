Gek op de Hema-hotdog? Je kunt ‘m nu heel gemakkelijk thuis namaken

Voor veel mensen is de mosterdsaus die bij de hotdog van Hema zit de lekkerste mosterdsaus ooit. De saus was helaas tot nu toe niet te koop, maar daar heeft Hema nu verandering in gebracht.

Je kunt het befaamde mosterdgoedje namelijk nu ook gewoon los kopen, in een handige spuitfles.

Romige saus

Denk je aan de hotdog van de Hema, dan denk je automatisch ook aan de mosterdsaus die erbij zit. Voor veel mensen is het niet de hotdog die het broodje zo lekker maakt, maar juist de saus. “Het is een heerlijk romige en kruidige mosterdsaus die heel herkenbaar van smaak is,” zo geeft woordvoerder Roos Zegers aan. “Klanten zijn gek op onze saus en wilden deze dan ook dolgraag in een knijpfles kunnen kopen, om er ook thuis van te genieten.”