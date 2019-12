Gek op Gin-Tonic? Dan is ‘Glu Gin’ je favoriete drankje deze winter!

Drink jij in de zomer het liefst Gin-Tonics, maar vind jij het in de winter hier nét iets te koud voor? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Je kunt je favoriete drankje namelijk heel makkelijk omtoveren in een heerlijke wintervariant.

In plaats van een glühwein, zit jij deze winter aan een ‘Glu Gin’.

Lekker warm

Een Glu Gin is eigenlijk gewoon een warme variant van een koude gin-tonic. Het drankje is geïnspireerd door de bekende glühwein, maar qua smaak blijft het dicht bij een gewone gin-tonic.

Zó maak je het klaar

En het fijne is: je kunt dit drankje heel gemakkelijk zelf thuis maken! Je hier onder andere wat kaneel, kruidnagel, sinaasappel en bessen voor nodig. In dit filmpje kun je zien hoe precies een Glu Gin kunt klaarmaken.

Bron: YouTube. Beeld: iStock