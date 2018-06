Deze gekke smaakcombinaties gaan we zien én proeven deze zomer

Van ijsjes met Licor 43 tot friet met chocolade: op het gebied van foodtrends lijkt het motto hoe gekker, hoe beter.

Culinair trendjournalist Denise Kortlever zegt in een interview op NU.nl: “Waar vroeger hazelnoot al spannend was, kan het nu niet gek genoeg. Knettersuiker, wasabi en drop zijn een paar van die voorbeelden.”

Zoet x hartig

De setter van deze trend? Dat is volgens Kortlever chocolademerk Tony’s Chocolonely. Zij kwamen bijvoorbeeld met de ‘gekke’ combinatie van melk, popcorn en discodip. Ook hartige smaken worden steeds vaker toegevoegd aan chocolade. Denk aan wasabi, gember en – jawel – rode curry.

Textuur

Naast smaak wordt ook de textuur van wat we eten steeds belangrijker. Een lekker crunchy stukje, wat bite in je chocoladereep: “Dat houdt het spannend”, aldus Kortlever.

Lekker gewoon

Gelukkig voor de kieskeurige eters, blijven ook de meer ‘normale’ smaken populair: we kunnen tegenwoordig kiezen uit ontelbaar veel pure chocoladesmaken, met veel variaties in cacaopercentage en herkomst.

Maar we willen óók dat het bijzonder is

Blijft die trend van gekke smaakcombi’s nou doorzetten? Kortlever denkt van wel. Al is het alleen maar omdat er zoveel foto’s van worden geplaatst op Instagram, die natuurlijk supernieuwsgierig maken. Ook zijn we volgens de expert steeds meer bezig met gezond eten en áls we dan iets zoets eten, willen we dat het ook een bijzondere smaakexplosie is. “Dat uit zich in bijvoorbeeld ‘spannende’ smaken chocolade en ijs.”

Bron: NU.nl. Beeld: iStock