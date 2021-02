Als de weersvoorspelling een periode van vorst laat zien, stromen de talkshowtafels vol en volgt de vraag al snel: gaat er dit jaar dan echt weer eens een Elfstedentocht komen? Het antwoord op die vraag is definitief: nee, er wordt dit jaar geen Elfstedentocht geschaatst.

Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, zegt dinsdag tegen ANP: “Het is 100% zeker dat er geen tocht komt, daar is geen twijfel over mogelijk.” In november liet de vereniging al weten dat er door de coronacrisis en de maatregelen deze winter geen Elfstedentocht georganiseerd zou worden. Maar omdat er door de koude voorspellingen toch weer een beetje hoop kwam op misschien alleen een tocht voor wedstrijdrijders, laat de vereniging opnieuw weten dat ze daar echt niet aan gaan beginnen.

Vierdaagse in Nijmegen

Maandag werd al de 104de Nijmeegse Vierdaagse afgelast. “Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om toertochten toe te staan – gelet op corona – , dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wil doen”, zegt Wieling. “Een Elfstedentocht in deze situatie, met 1 miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt, denk ik, ieder redelijk weldenkend mens.”

Ook premier Rutte zei maandag dat een Elfstedentocht met publiek uitgesloten is, maar dacht nog aan de optie om voor 120 topschaatsers een ‘bubbel’ te creëren zodat zij de wedstrijd kunnen rijden. Maar dat ziet de organisatie niet zitten: “Zo’n alternatieve versie is geen Elfstedentocht. Aan dat standpunt is bij ons niks veranderd.”