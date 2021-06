Dit is waarom je gekristalliseerde honing niet in de magnetron moet doen

Het lijkt soms niet uit te maken hoe je je honing bewaart: op een gegeven moment is hij versuikerd. Veel mensen zetten hun gekristalliseerde honing even in de magnetron. Maar dat is niet zo’n goed idee.

Wij hebben een betere tip voor je.

Gekristalliseerde honing

Handig: je gekristalliseerde honing even in de magnetron zetten en hij is weer vloeibaar! Maar hiermee maak je de honing eigenlijk ‘kapot’.

Enzymen

In de honing zitten namelijk allemaal enzymen cruciaal zijn voor de substantie en smaak van de honing. En daarbij zijn de enzymen ook nog eens hartstikke gezond. Door je honing in de magnetron te doen – of te verwarmen bij meer dan 45 graden – verliest het goedje deze enzymen. Super zonde dus!