Met een gelatinedessert steel je doorgaans niet de show. Hoewel: deze kerst is dat misschien wel anders. De ‘lelijke’ toetjestrend van vroeger is namelijk in een stijlvol, aantrekkelijk nieuw jasje gestoken. De gelatinetaart ziet er ineens bizar mooi uit.

Op Instagram is de hashtag #jellycake trending en zien we het ene na het andere mooie ‘jellybaksel’ voorbij komen.

Toetjestrend van vroeger

Als je aan gelatine denkt, denk je waarschijnlijk aan de simpele drilpuddinkjes die je vroeger nog weleens kreeg voorgeschoteld. Ooit waren gelatinetoetjes echt dé trend, maar de afgelopen jaren hebben we ze amper voorbij zien komen. Nu we door corona weer wat meer tijd in de keuken te besteden hebben, maakt gelatine toch nog z’n comeback. Deze keer wel met een heel ander uiterlijk.