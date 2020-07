Gele ui, rode ui en sjalot: wat is het verschil en waar gebruik je ze voor?

Als je een gerecht wat meer smaak wilt geven, kun je er een gele ui, rode ui of sjalotje aan toevoegen. Maar wat is het verschil tussen die drie? En welke kun je het beste kiezen voor jouw gerecht?

Het verschil zit ‘m vooral in de smaak.

Advertentie

Zoet

De normale ui die wij in Nederland kennen is de gele ui. Deze zit in een geelbruin jasje en is wit van binnen. De ui is vrij scherp, maar heeft ook iets zoets. Wanneer je de ui bakt, karameliseren de suikers en komt de zoete smaak nog meer naar voren. Je kunt de gewone ui bij zowel vlees, groenten, sauzen, soepen als stoofpotjes eten.

Scherp

De rode ui heeft best wel een scherpe smaak. Niet iedereen is zo’n grote fan van deze aanwezige smaak, waardoor ‘ie het minst vaak voorkomt. Toch kan ‘ie een gerecht wel extra pit geven en daarom kom je hem vooral op pizza’s en door salades tegen. Maar de rode ui doet het ook erg goed door de guacamole of op een hamburger. Net als bij gele uien en sjalotjes, kun je de rode ui ook zowel rauw als gebakken en gegrild eten. Wanneer je de rode ui verwarmt, krijgt een iets zoetere en minder scherpe smaak.

Fijn

Van alle soorten uien heeft een sjalotje de fijnste smaak. Ook hier geldt: wanneer je ‘m verwarmt karameliseren de suikers, waardoor er een zoetige smaak ontstaat. Vanwege de fijne smaak worden sjalotjes vaak gebruik in sauzen en salades. Een sjalotje is ideaal voor mensen die niet zo van de scherpe smaak van (rode) ui houden.

Verschil in groeiwijze

Toch is de smaak niet het enige verschil tussen uien en sjalotjes, want ook in groeiwijze verschillen ze. Uien groeien als één bol, terwijl sjalotjes zich splitsen in een kluster van bolletjes. Hierdoor krijgt de sjalot bijna dezelfde vorm als knoflook.

Als je je uien op déze manier bewaart, blijven ze veel langer houdbaar:



Bron: 24 Kitchen, Kookfans. Beeld: iStock